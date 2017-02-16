Avrupa Ligi 21.00 seansı sonuçları!
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AVRUPA LİGİ 21.00 SEANSI SONUÇLARI!

Avrupa Ligi 21.00 seansı sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları, 8 karşılaşmayla devam etti.

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları, 8 karşılaşmayla devam etti.

Fenerbahçe'nin, Krasnodar deplasmanındaki 1-0'lık mağlubiyetiyle başlayan Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları, başlama vuruşu TSİ 21.00'de yapılan 8 mücadeleyle sürdü.

Osmanlıspor, Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olduğu maçta golsüz berabere kaldı.

İlk maçlar, TSİ 23.05'teki 7 müsabakayla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda) - Olympique Lyon (Fransa): 1-4

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Fiorentina (İtalya): 0-1

Rostov (Rusya) - Sparta Prag (Çekya): 4-0

Gent (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0

Olympiakos (Yunanistan) - Osmanlıspor (Türkiye): 0-0

Celta Vigo (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Kopenhag (Danimarka): 1-2

Astra (Romanya) - Genk (Belçika): 2-2

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