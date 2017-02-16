AVRUPA LİGİ 21.00 SEANSI SONUÇLARI!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçları, 8 karşılaşmayla devam etti.
Fenerbahçe'nin, Krasnodar deplasmanındaki 1-0'lık mağlubiyetiyle başlayan Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları, başlama vuruşu TSİ 21.00'de yapılan 8 mücadeleyle sürdü.
Osmanlıspor, Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olduğu maçta golsüz berabere kaldı.
İlk maçlar, TSİ 23.05'teki 7 müsabakayla tamamlanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda) - Olympique Lyon (Fransa): 1-4
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Fiorentina (İtalya): 0-1
Rostov (Rusya) - Sparta Prag (Çekya): 4-0
Gent (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0
Olympiakos (Yunanistan) - Osmanlıspor (Türkiye): 0-0
Celta Vigo (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Kopenhag (Danimarka): 1-2
Astra (Romanya) - Genk (Belçika): 2-2