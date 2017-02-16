Dortmundlu 88 taraftara stat yasağı
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DORTMUNDLU 88 TARAFTARA STAT YASAĞI

Dortmundlu 88 taraftara stat yasağı

Almanya Futbol Federasyonu, Borussia Dortmundlu 88 taraftara ülkedeki statlara giriş yasağı getirdi.

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Almanya Futbol Federasyonunun (DFB), Borussia Dortmundlu 88 taraftara ülke genelinde statlara giriş yasağı koyduğu bildirildi.

DFB'den yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan Darmstadt 98-Borussia Dortmund karşılaşmasına giderken yolda polis tarafından durdurulan 88 taraftara Almanya genelinde statlara giriş yasağının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, tehlikeli durum arz etmesinden dolayı bu yasağın ivedilikle uygulanacağı ifade edildi.

Federasyonun güvenlik sorumlusu Hendrik Grosse Lefert, bu kararın kulüplerin ve federasyonun şiddete karşı katı tedbirler aldığını gösterdiğini belirterek, "Borussia Dortmund ile istişare edilerek alınan bu hızlı karar, futbol karşılaşmalarında şiddete yer verilmediğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Polis, Darmstadt 98 deplasmanına giden söz konusu taraftarlarda maytap, kar maskeleri, dövüş sporlarında kullanılan eldivenler ve ağrı kesiciler ele geçirmişti.

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