FENERBAHÇE'NİN SERİSİ RUSYA'DA BİTTİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenilerek, rövanş maçı öncesi avantajı kaybetti.

Krasnodar Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe, 4. dakikada Viktor Claesson'un kafa golüne engel olamayarak, 1-0 geriye düştü. Rakip kalede pozisyon üretemeyen sarı-lacivertli ekip, kalesinde de gol görmeyince ilk yarı bu skorla sona erdi.

Pozisyon olarak kısır geçen ikinci yarıda iki takım da skoru değiştirecek golü bulamadı ve maç, Krasnodar'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İki maç üzerinden oynanacak son 32 turunda, ilk müsabakayı kaybeden Fenerbahçe, rövanş öncesi aradığı avantajı yakalayamadı.

Fenerbahçe, Krasnodar'ı 22 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi için bu müsabakada 2 farklı üstünlük kurması gerekiyor.

Üç maçlık seri bitti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına 4-1 kaybeden sarı-lacivertli ekip, daha sonra çıktığı Manchester United (2-1), Zorya (2-0) ve Feyenoord (1-0) mücadelelerini kazandı.

Deplasmanda Krasnodar'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, hem rövanş için avantaj yakalayamadı hem de 3 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

16 maç sonra gol atamadı

Mücadeleyi 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 16 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.

Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda deplasmanda 0-0 sona eren Ajax maçında fileleri havalandıramayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra yaptığı 16 maçta en az bir kez gol attı.

Rusya deplasmanında galibiyeti yok

Fenerbahçe, Rus takımlarıyla deplasmanda yaptığı 4. maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Sarı-lacivertli takım, daha önce dış sahada Rus takımlarıyla yaptığı 3 maçtan 2 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı. Rus ekiplerinine 4. randevusuna Krasnodar karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibine 1-0 yenilerek, bu istatistiği bozamadı.

İlk şut 67. dakikada

Fenerbahçe, Krasnodar kalesinde tehlikeli atak geliştiremezken, ilk şutunu 67. dakikada çekti.

Mücadelenin ilk yarısında rakip kaleye şut atamayan sarı-lacivertli ekip, ilk şutunu Moussa Sow ile çekti. Senegalli golcünün 67. dakikadaki etkisiz vuruşu, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

Fenerbahçe, kalan bölümde attığı 2 şutta da Krasnodar kalesinde tehlike oluşturamadı.