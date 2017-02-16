ADVOCAAT: "BENİM İÇİN KABUL EDİLEBİLİR BİR SKOR OLDU"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağında Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 yenildikleri maçta, sarı-lacivertli futbolcuların performansını eleştirdi.

Krasnodar Stadı'nda yapılan maçtan sonra açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, "Aldığımız sonuçtan kesinlikle memnun değilim. Özellikle ilk yarıda çok fazla sayıda oyuncumuz maçta yoktu. Açıkçası ilk yarıda Krasnodar daha iyi olan taraftı. Çok fazla pozisyon üretmediler ama bizden daha iyi bir görüntü sergilediler." diye konuştu.

İkinci yarıda biraz daha iyi olduklarına değinen Advocaat, "Çok pozisyon üretemedik ama performans anlamında daha iyiydik. Özellikle ön tarafta oynayan birçok oyuncumuz bu akşam sahada değildi. Hiçbir zaman maç kaybetmek istemezsiniz ama Krasnodar gibi bir takımla deplasmanda oynuyorsanız kaybedebilirsiniz. Bu, her zaman olabilecek bir şey. Kendi sahamızda oynayacağımız maçta her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

"Kabul edilebilir bir skor oldu"

Dick Advocaat, Krasnodar'ın iyi bir takım olduğunu belirterek, 1-0'lık yenilginin kabul edilebileceğini kaydetti.

Krasnodar'ı İspanya'daki hazırlık maçında izlediklerini aktaran Advocaat, "Krasnodar'ın oyunu bizim için sürpriz olmadı. Daha önce izlemiştik. Ligde ne yaptıklarını, iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takım olduklarını biliyorduk. Güzel bir statta oynuyorlar. Bu statta daha önce Zenit'i, Nice'i yendiler. Benim için kabul edilebilir bir skor oldu. Esas mesele, oynadığımız futboldu. Oynadığımız futbol, bu akşamkinden çok daha iyi olmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Mücadele ettikleri tüm kulvarları önemsediklerini vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda, üst düzey takımlara karşı bile iyi performans sergilediğimizi, iyi skorlar aldığımızı görüyoruz. Bence insanlar, Krasnodar'ı küçümsüyor. Krasnodar, bireysel anlamda yetenekli, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Eğer bizim takımımızda herkes doğru şekilde sahada olmazsa, o sertliği yansıtmazsa, o zaman kaybedebiliyorsunuz ve bu akşamki gibi bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Maç maç bakarak, yolumuza devam edeceğiz. Avrupa'da, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Üç kulvarı da ciddiye alıyoruz."