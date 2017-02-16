ANKARAGÜCÜ'NDEN "KANAL B" ATILIMI

Ankaragücü'nün 2 maç seyircisiz oynama cezası almasının ardından Sarı-Lacivertli yönetim, iki önemli gelişmeyi açıkladı.

Ankaragücü'nün 2 maç seyircisiz oynama cezası almasının ardından Sarı-Lacivertli yönetim, iki önemli gelişmeyi açıkladı.

Başkent ekibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı Tokatspor karşılaşmanın Kanal B'den yayınlatmak için girişimlere başlandığını duyurdu. Bu konudaki kesin sonucun yarın açıklanacağı duyuruldu.

Daha önce Tokatspor maçına özel bütün tribünlerin 5 lira olduğunu açıklayan Ankaragücü, bu maçın seyircisiz oynanacağı açıklandıktan sonra kulübe bağış kapmasında hatıra biletlerinin satışa çıkacağı belirtildi.

Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

PFDK’dan kulübümüze verilen iki maç saha kapatma cezası nedeniyle, 18.02.2017 tarihinde Tokatspor müsabakası seyircisiz oynanacaktır.

Taraftarlarımızın bu müsabakayı izleyebilmeleri ve Kanal B’nin naklen yayın yapabilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır.

Ayrıca Tokatspor maçına özel hatıra biletler basılması için çalışmalar başlatılmış olup detaylı açıklama yarın kulübümüzün resmi sitesinden yapılacaktır.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ