"BİZİM TEPKİMİZ FUTBOL TERÖRİSTLERİNEDİR"

Olaylı geçen Gümüşhanespor - Ankaragücü maçı ardından Sarı-Lacivertli yönetim yeniden bir açıklama yaparak futbol teröristlerine tepkide bulundu.

Olaylı geçen Gümüşhanespor - Ankaragücü maçı ardından Sarı-Lacivertli yönetim yeniden bir açıklama yaparak futbol teröristlerine tepkide bulundu.

İşte o açıklama:

"Hafta sonu Gümüşhane’de yaşanan olaylar her geçen gün farklı bir boyut kazanmaktadır. Ankaragücü yönetimi olarak bazı hususları açığa kavuşturmakta yarar görmekteyiz. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, Ankaragücü olarak tepkimiz, vatanını milletini seven ülkesine bağlı Gümüşhane halkına veya Gümüşhaneli olarak Türkiye’nin dört bir yanında alın teri döken vatandaşlara değildir.

Bizim tepkimiz bir spor müsabakasını dostluk ve centilmenlikten çıkaran futbol teröristlerinedir.

Bizim tepkimiz daha maç başlamadan takım otobüsümüzün ve vefakar Ankaragücü taraftarlarımızın bulunduğu otobüslerinin önünü kesen, camlarını taşlayan, taraftarlarımızı yaralayan şehir eşkıyalarınadır.

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Bizim tepkimiz karşılaşma devam ettiği sırada sahaya girerek teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve yedek kulübemize saldıran kendini bilmezleredir.

Bizim tepkimiz taraftarlarımızın üzerine koltuk parçaları ve taş yağdıran, maç boyunca küfürler savuran ahlak yoksunlarınadır.

Bizim tepkimiz basın tribününe girerek “buradan sağ çıkamazsınız” diye tehtitler savuran basın mensuplarını darp eden holiganlaradır.

Bizim tepkimiz zorlu şartlara rağmen 750 km yol giderek Ankaragücü’nün her şartta yanında olan kadirşinas, vefalı ve şehrine sevdalı taraftarımızın bulunduğu tribünün hemen bitişiğine emniyet koridoru oluşturulmadan Gümüşhanespor taraftarlarını yerleştiren iş bilmezleredir.

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Bizim tepkimiz bu olaylara zemin hazırlayan tribünleri kontrol etmek yerine ateşleyen Gümüşhane yönetiminedir.

Bizim tepkimiz Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal’a değildir. Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın karşılaşmayı izlemek için stada gelmesi aslında sevindirici bir olaydır. Bir devlet büyüğünün-bakanın futbol karşılaşması izlemesi spora ilgi göstermesi kadar güzel ve doğal bir olay yoktur. Fakat Sayın bakanımız futbol etik kuralları çerçevesinde protokol girişinden gelip tribünde yerini almalıydı. Bu işi bir şova dönüştüren Gümüşhanespor yöneticileri, sahanın içinden tribünlerin önünden anonslar ve gövde gösterileriyle Sayın bakanımızı protokole getirmesi son derece vahimdir. Burada sayın bakanımızın bir kastının ve hatasının olduğunu düşünmüyoruz. Olayda suç psikolojik olarak üstünlük sağlamaya çalışan art niyetlilerindir.

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Ankaragücü yönetimi olarak tekrar altını kalın çizgilerle çiziyoruz. Bizim tepkimiz asla ama asla nüfus cüzdanında Gümüşhane yazan, gerek Gümüşhane’de gerekse diğer illerimizde ikamet eden ve bu olaylarla uzaktan yakından ilgisi olmayan vatandaşlarımıza değildir.

Ankara’da yaşayan resmi kayıtlara göre yaklaşık 50 bin Gümüşhaneli kardeşimiz – büyüğümüz bulunmaktadır. Gümüşhane nüfusunun neredeyse üçte biri Ankara’dadır. Ankara’mızda kentimiz için mücadele vermiş, kentimize artı değer kazandırmış çok sayıda Gümüşhaneli işadamı, bürokrat ve siyasilerimiz bulunmaktadır. Onların hiçbiriyle en ufak bir sorunumuz ve problemimiz yoktur.

Hatta Ankaragücü’müzün Futbol Şubesi bir Gümüşhane’liye emanettir. Ankaragücü Futbol Şubesinden sorumlu Başkan Yardımcımız Sayın Ercan Soydaş aslen Gümüşhaneli’dir. Kendisinin Ankaragücü’müz için verdiği emekler ve katkıları takdire şayandır. Sayın Ercan Soydaş da Gümüşhane’de bir grup kendini bilmezin saldırısına uğramıştır. Bu durum bile olayların doğum yerleri ile ilgisinin olamadığını bir grup Gümüşhanespor forması giyen – atkısı takan futbol teröristinin işi olduğunu göstermektedir.

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Ankaragücü her zaman misafirperver bir kulüp olmuştur. Her yıl Gümüşhanespor Ankara’ya geldiğinde kendilerine antrenman için sahamızı tahsis ediyoruz, kulüp yöneticileriyle yakından ilgileniyor gelecek taraftarla ilgili imkanlarımız çerçevesinde yapmamız gerekenin fazlasını yapıyoruz.

Fakat son karşılaşma öncesi Gümüşhanespor yönetiminden benzer bir yaklaşım dahi göremedik. Gümüşhane Valisi ve Emniyet müdüründen gerekli güvenlik önlemleriyle ilgili tatmin edici bir bilgi alamadık.

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Bizim ve futbol kamuoyunun beklentisi bu olaylara sebep olanların ve gerekli tedbirleri almayan sorumluların tesbit edilmesi ve yasalar çerçevesinde gereken cezaları almasıdır. Ankaragücü 107 yıllık şanlı tarihi ve vefalı taraftarı ile her zaman örnek bir kulüp olmuştur. Ankaragücü markasını yıpratmaya çalışan herkes bilmelidir ki biz davamızın sonuna kadar takipçisiyiz. Ankaragücü asla sahipsiz değildir. Bu süreçte kulübümüze destek olan herkese ve her kesime şükranlarımızı sunuyoruz. Ankara’nın en büyük gücü Ankaragücü’dür ve hep öyle de kalacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MKE ANKARAGÜ YÖNETİM KURULU"