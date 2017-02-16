Brose Bamberg Zisis'in sözleşmesini uzattı
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BROSE BAMBERG ZİSİS'İN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Brose Bamberg Zisis'in sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki şutör Zisis'in iki yıl daha sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi.

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Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Brose Bamberg, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Yunan oyuncu Nikolaos Zisis'in sözleşmesini 2019'a kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki şutör Zisis'in iki yıl daha sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi.

THY Avrupa Ligi'nde 22 maçta 8 galibiyetle 11. sırada bulunan Brose Bamberg'in formasını 2015'ten beri giyen Zisis, bu sezon Avrupa Ligi'nde 7,7 sayı ortalamasıyla oynuyor. Daha önce AEK, CSKA Moskova, UNICS Kazan formaları da giyen Zisis, 2015'te Fenerbahçe'de oynamıştı.

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