Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı
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SÜPER LİG'DE 21. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı

Ligde 21. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

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 Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

17 Şubat Cuma 

19.00 Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: Alper Ulusoy

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Halis Özkahya

19 Şubat Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: Cüneyt Çakır

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
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