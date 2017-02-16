TFF 1. LİG: HAKEMLER

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
17 Şubat Cuma
18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu: Tolga Özkalfa
18 Şubat Cumartesi:
13.00 Manisaspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Altınordu-Adana Demirspor: Ali Şansalan
18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe: Bülent Birincioğlu
19 Şubat Pazar:
13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Erkan Özdamar
16.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler
18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor: Sarper Barış Saka
20 Şubat Pazartesi:
18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
18.30 Denizlispor-Sivasspor: Koray Gençerler