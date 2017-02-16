TFF 1. Lig: Hakemler
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TFF 1. LİG: HAKEMLER

TFF 1. Lig: Hakemler

TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

17 Şubat Cuma

18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu: Tolga Özkalfa

18 Şubat Cumartesi:

13.00 Manisaspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Altınordu-Adana Demirspor: Ali Şansalan

18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe: Bülent Birincioğlu

19 Şubat Pazar:

13.00 Boluspor-Ümraniyespor: Erkan Özdamar

16.00 Elazığspor-Eskişehirspor: Arda Kardeşler

18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor: Sarper Barış Saka

20 Şubat Pazartesi:

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan

18.30 Denizlispor-Sivasspor: Koray Gençerler
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