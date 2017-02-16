PINAR KARŞIYAKA YARI FİNALE ODAKLANDI

Basketbol İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finalde Anadolu Efes'le eşleşen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Nenad Markovic, rakipleri karşısında tam konsantre olup finale çıkmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Markovic, yaptığı açıklamada, İntegral Forex Türkiye Kupası ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor karşısında hem hücumda hem de savunmada iyi oynadıklarını belirtti.

İlk devrede hücumda iyi yüzdeyle mücadele ettiklerini, savunmada da iyi olduklarını kaydeden Markovic, "İkinci yarıda rakibimizin savunmasına iyi yanıt veremedik. İkinci yarıda 14 top kaybettik ama dengeli bir maç oldu. Kupaya gelen herkesin hedefi finale yükselmek. Bunun için elimizden gelen çalışmayı yapacağız." dedi.

Markovic, yarı finaldeki rakipleri Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki en iyi 8 takımdan biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Son dönemde çok formdalar. Anadolu Efes, atletik oyunculardan kurulu, sert savunma yapan bir ekip. Dış oyuncularla iç oyuncular arasında dengeli bir takım. Kısa rotasyonunda oynayanlar çift haneli skorlarla mücadele ediyor. Hem savunma hem de hücum ribauntlarını kontrol edebiliyorlar. Kupada geriye kalan takımlar zor ve sert ekipler. Tek maç oynayacağız. Ne tarz bir kadroyla sahada yer alacağımız önemli çünkü sakat oyuncularımız var. Anadolu Efes karşısında tam konsantre olup finale çıkmak için mücadele edeceğiz."

Pınar Karşıyaka'da Yeşilgiresun Belediyespor maçında forma giyemeyen Ponitka ile sakatlığı bulunan Brown'un durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes arasındaki yarı final karşılaşması, 18 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.