REAL MADRİD'İN GÖRÜNMEZ YILDIZLARI NAPOLİ'YLE PARLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Napoli'yi 3-1 yenerek çeyrek final için avantaj elde eden Real Madrid'de, Karim Benzema, Toni Kroos ve Casemiro İspanyol basınında ön plana çıktı.

Bu sezon istikrarsız performans sergilediği gerekçesiyle İspanyol basınından eleştiriler alan Fransız futbolcu Benzema, 32 gün süren gol orucuna İtalyan ekibi karşısında son verirken, yakaladığı gol pozisyonları ve takımını ateşlemesiyle sahanın en iyi oyuncusu olarak gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 7. maçta 5. kez fileleri havalandırarak Real Madrid'in Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olan Benzema, Kupa 1'deki gol sayısını da 51'e çıkardı.

İspanyol basını, Fransız futbolcunun maç içindeki teşvik edici temposunun takıma daha güzel futbol oynattığını ve Santiago Bernabeu'daki taraftarların da bundan büyük zevk aldığını yazdı.

Napoli karşılaşmasının diğer yıldızı da Toni Kroos oldu. Alman futbolcu, Real Madrid'in maçtaki ikinci golüne imza attı. İspanyol ekibinde toplam 5. golüne ulaşan Kroos, Şampiyonlar Ligi'nde en son golünü 3 yıl önce Bayern Münih formasıyla kaydetmişti.

Eflatun-beyazlıların en çok asist yapan futbolcusu olarak ön plana çıkan Kroos, bu sezon La Liga'da 9, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ise bir kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Öte yandan, İspanyol basınının "füze" ve "sanat eseri" diye ifadelendirdiği şutla fileleri havalandıran Casemiro ise Real Madrid formasıyla Kupa 1'deki ilk golünü attı.