TFF 1. Lig: Haftanın programı
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TFF 1. LİG: HAFTANIN PROGRAMI

TFF 1. Lig: Haftanın programı

Ligde 21. haftanın ilk maçında Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu karşı karşıya gelecek

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TFF 1. Lig'in 21. haftası Samsunspor ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak.

Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 18.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:

17 Şubat Cuma

18.30 Samsunspor-Mersin İdmanyurdu (Samsun 19 Mayıs)

18 Şubat Cumartesi:

13.00 Manisaspor-Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova)

18.30 Şanlıurfaspor-Göztepe (Şanlıurfa GAP Arena)

19 Şubat Pazar:

13.00 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

16.00 Elazığspor-Eskişehirspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Balıkesirspor-Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

20 Şubat Pazartesi:

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Gaziantep Arena)

18.30 Denizlispor-Sivasspor (Denizli Atatürk)
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