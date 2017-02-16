Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor
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SÜPER LİG'DE 21. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı Kayserispor-Bursaspor maçıyla başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:

17 Şubat Cuma

19.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19 Şubat Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park Arena)
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