MURAT CAVCAV ADAYLIĞINI AÇIKLADI...

Gençlerbirliği Başkan Vekili Murat Cavcav, Genel Kurul öncesinde camiaya ve kamuoyuna seslenen bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde....

“Gençlerbirliklilere ve Kamuoyuna

Başkanımız İlhan Cavcav’ı 22 Ocak 2017 günü ebediyete uğurladık. Bu vesileyle bir daha başkanımız ve babamızın kaybı sonrasında bizlerle beraber olan ve acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Gençlerbirliği yaşadığı sürece onun adı da yaşayacaktır. Bu gerçek,başkanımızın hem vekili hem oğlu olarak beni daha da sorumlu kılıyor. Bunun farkındayım.

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün tüzüğü yaşadığımıza benzer bir durumda başkanvekilini en geç doksan gün içinde genel kurula götürmekle görevlendirmiştir. Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığımız değerlendirmede kulübümüzün en yetkili organı genel kurulumuzu ivedi bir şekilde toplamayı uygun bulduk. 18 Şubat Cumartesi günü MEB Şura Salonu’nda Olağanüstü Genel Kurulu’nda üyelerimizle bir araya gelerek Gençlerbirliği için çok önemli kararlar alacağız.

Geçtiğimiz günler boyunca Gençlerbirliği camiasının şahsıma gösterdiği destek ebedi başkanımız İlhan Cavcav’ın bıraktığı bayrağı daha ileri taşımak konusunda bana güven verdi.Camiamızı, İlhan Cavcav’ı ve beni yakından tanıyan bir yönetim kurulu listesiyle beraber genel kurulun onayını alarak önümüzdeki dönem Gençlerbirliği’ne hizmet etmeye hazırım.

Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlığına adayım. Bu kutlu görevi gururla üstlenirken her üyemizin desteğini almak şahsım ve arkadaşlarım için son derece önemlidir. Gerek Cumartesi günü gerekse daha sonraki günlerde bütün Gençlerbirliği camiası olarak hep beraber olacağımıza eminim. Bütün üyelerimizi Gençlerbirliği’ne yakışır bir birlikteliği sergilemeye çağırıyor ve genel kurulumuza davet ediyorum.

Saygılarımla

Murat Cavcav

Gençlerbirliği Spor Kulübü

Başkan Vekili