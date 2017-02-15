Carli Lloyd, Manchester City'de
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CARLİ LLOYD, MANCHESTER CİTY'DE

Carli Lloyd, Manchester City'de

Son iki yılın en iyi kadın futbolcusu seçilen ABD'li Lloyd, İngiltere'nin Manchester City Kadın Futbol Takımı'na transfer oldu.

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İngiltere'nin Manchester City Kadın Futbol Takımı, son iki yılın en iyi kadın futbolcusu seçilen ABD'li Carli Lloyd'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Lloyd ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kontratının sona ermesiyle ülkesinin Houston Dash ekibinde forma giymeye devam edecek Lloyd, ABD Milli Takımı'nda çıktığı 232 maçta 96 gol attı.

İki senedir "FIFA Yılın En İyi Kadın Futbolcusu" ödülünü kazanan tecrübeli oyuncu, milli takımda iki olimpiyat ve bir Dünya Kupası zaferi yaşadı.

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