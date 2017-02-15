MİLLİLER, FRANSA'YA DA YENİLDİ

Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017), erkekler buz hokeyinde A Grubu son maçında Türkiye, Fransa'ya 10-0 yenildi.

Buz Hokeyi Arena'da oynanan maçta milli takım, ilk periyodu 4-0, ikinci periyodu ise 7-0 geride tamamladı. Son çeyrekte de 3 sayı atan Fransa, karşılaşmayı 10-0 kazandı.

Maçı, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ile Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay ve vatandaşlar da izledi. Bülent Akay maçın ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin Rusya ve Fransa maçlarıyla turnuvayı tamamladığını söyledi.

Milli takımın oynadığı iki maçı da kaybettiğini ifade eden Akay, "İlk maçımızı buz hokeyinde dünya ikincisi olan Rusya ile yaptık. Ardından dünya sıralamasında ilk 16 içinde yer alan Fransa ile karşılaştık. İkinci maçımızı da 10-0 kaybettik ama oynadıkça bu çocuklar daha iyiye gidecek." dedi.

Akay, Rusya maçı sonrası sosyal medyada yapılan olumsuz eleştiriler nedeniyle oyuncuların çok üzüldüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:"Milli sporcularımız maç yaparak gelişecekler. Milli takımlarımıza sahip çıkmamız lazım. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu oyuncularımızı ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan oyuncularımızı aradı ve destekledi. Sosyal medyadaki eleştiriler çocuklarımızı kamçıladı. 20 yaş altı ve A milli takım oyuncuları, çocuklarımızı arayıp destek verdi. Bu maçlar çocuklarımıza tecrübe kazandırdı."