MERSİN BŞB EVİNDE KAYBETTİ

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Polonya ekibi Wisla Can-Pack'e 83-74 yenildi.

Bu sonuçla Mersin Büyükşehir Belediyespor, gruptaki 11. yenilgisini yaşadı. Wisla Can-Pack ise 4. galibiyetini aldı.

Maça iyi başlayan konuk ekip, Ygueravide'nin etkili oyunuyla 5. dakikayı 6 sayı (10-16) farkla önde geçti. Mersin temsilcisi, Petronyte ile pota altında etkili olmaya çalışsa da Wisla Can-Pack, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı. Polonya temsilcisinde Ygueravide, bu çeyrekte 10 sayı kaydetti.

İkinci periyotta Robinson ve Gökçe Doğan'ın hızlı hücumlarıyla skor üreten Mersin Büyükşehir Belediyespor, Petronyte'nin üst üste bulduğu sayılarla 15. dakika içinde farkı 2'ye (29-31) indirdi. Gökçe'nin sakatlanarak oyuna devam edememesinin ardından Vanessa Gidden ile basketler bulan Polonya ekibi, soyunma odasına 43-39 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Farhiya Abdi'nin üçlükleriyle toparlanmaya çalışan Mersin ekibi, 24. dakika içinde farkı 3 sayıya (48-51) indirse de öne geçme fırsatlarını değerlendiremedi. Kenardan gelen Claudia Pop'un da skora katkı yapmasıyla farkı yeniden açan konuk ekip, son periyoda 64-55 önde girdi.

Üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Wisla Can-Pack, karşılaşmadan 83-74 galip ayrıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyespor'da 21 sayı kaydeden ve maçın en skorer ismi olan Farhiya Abdi'nin çabaları, yenilgiyi engelleyemedi. Polonya ekibinde ise Gidden, 20 sayıyla oynadı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aliaksandr Syrytsa (Belarus), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Alija Ferevski (Makedonya)

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe 4, Petronyte 12, Abdi 21, Robinson 12, Nevin Vatansever 19, Gökçe Doğan 6, Fahriye Bayraktar, Yaren Uslular, İlknur Yıldızhan

Wisla Can-Pack: Simmons 5, Kobryn 18, Ygueravide 18, Zietara 2, Gidden 20, Claudia Pop 11, Szott-Hejmej 2, Abdelkader 7

1. Periyot: 13-22

Devre: 39-43

3. Periyot: 55-64

Beş faulle çıkan: 23.49 Nilay Kartaltepe (Mersin Büyükşehir Belediyespor)