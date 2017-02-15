Bellona AGÜ çeyrek finalde
﻿
Site İçi Arama
﻿

BELLONA AGÜ ÇEYREK FİNALDE

Bellona AGÜ çeyrek finalde

Bellona AGÜ, Spar Citylift Girona'yı 54-54 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

168 Okunma

Bellona AGÜ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 85-54 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 8 sayı farkla 71-63 kaybeden Kayseri temsilcisi, evinde aldığı bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Maça hızlı başlayan Bellona AGÜ, ilk periyodu 14-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ve farkı açan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-24 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Bellona AGÜ, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle üçüncü periyodu rakibinin 33 sayı önünde kapadı: 74-41.

Son çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Bellona AGÜ, mücadeleden 85-54 galip ayrıldı.

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Carlos Santos (Portekiz), Kate Webb (İngiltere)

Bellona AGÜ: Wauters 15, Dila Aşkın 5, Ayşegül Günay 12, Dubljevic 9, Gray 23, Tuğçe Canbaz, Lara Sanders 10, Gizem Sezer, Mazic 5, Wright 6

Spar Citylift Girona: Rodriguez 8, Buch 9, Peters 3, Jordana 3, Alminaite 12, Spanou 8, Oma 2, Ibekwe 9

1. Periyot: 14-11

Devre: 38-24

3. Periyot: 74-41

ETİKETLER
Halkbank'tan Belgorod zaferi
Akçay: "Olympiakos'a zorluklar çıkaracağız"
Selçuk Şahin ve Rantie antrenmana katıldı
Demirel'den madalyalı judoculara altın hediyesi
Ankaragücü 3 gruba ayrılarak çalıştı
Kızılcabölükspor 0 - Ankara Demirspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿