BELLONA AGÜ ÇEYREK FİNALDE

Bellona AGÜ, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı 85-54 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Deplasmandaki ilk müsabakayı 8 sayı farkla 71-63 kaybeden Kayseri temsilcisi, evinde aldığı bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.
Maça hızlı başlayan Bellona AGÜ, ilk periyodu 14-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ve farkı açan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-24 üstün gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan Bellona AGÜ, üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle üçüncü periyodu rakibinin 33 sayı önünde kapadı: 74-41.
Son çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Bellona AGÜ, mücadeleden 85-54 galip ayrıldı.
Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Marko Vuckovic (Slovenya), Carlos Santos (Portekiz), Kate Webb (İngiltere)
Bellona AGÜ: Wauters 15, Dila Aşkın 5, Ayşegül Günay 12, Dubljevic 9, Gray 23, Tuğçe Canbaz, Lara Sanders 10, Gizem Sezer, Mazic 5, Wright 6
Spar Citylift Girona: Rodriguez 8, Buch 9, Peters 3, Jordana 3, Alminaite 12, Spanou 8, Oma 2, Ibekwe 9
1. Periyot: 14-11
Devre: 38-24
3. Periyot: 74-41