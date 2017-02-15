HENTBOLDA MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, İslam Oyunları ve Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2017 İslam Oyunları ve 2017 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off müsabakalarının hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girecek Milli Takım'da aday kadro belirlendi.

Kamp çalışmalarını Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda 13-19 Mart'ta yapacak Milli Takım'ın başında, göreve yeni getirilen Serdar Eler olacak. Milliler, kamp döneminde Litvanya Milli Takımı ile iki hazırlık maçı yapacak.

Milli takımın 30 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Sevilay İmamoğlu Öcal, Derya Tınkaoğlu, Serpil Çapar, Sara Keçeci, Merve Durdu, Yasemin Şahin, Ümmügülsüm Bedel, Duygu Sakallı, Aslı İskit, Sibel Karameke, Betül Yılmaz, Sabiha Gündoğdu, İlke Şen, Yeliz Özel, Fatma Atalar, Burcu Dindar, Serpil İskenderoğlu, Döne Gül Bozdoğan, Çiğdem Demirtaş, Olha Vashchuk, Yeliz Yılmaz, Merve Adıyaman, Keziban Kabak, Yağmur Toprak, Beyza İrem Türkoğlu, Esra Öztürk, Ceren Demirçelen, Neslihan Akcanca, Nurceren Akgün, Gonca Nahçıvanlı.