BOLT EMEKLİLİK NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Dünyaca ünlü Jamaikalı sprinter Usain Bolt, aldığı emeklilik kararından pişman olmadığını ve atletizmde tüm hedeflerini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Monaco basınına açıklamalarda bulunan Bolt, geçen yıl aldığı emeklilik kararının gerekçelerini anlattı.

Bu yıl ağustos ayında Londra'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından pistlere tamamen veda edecek 30 yaşındaki sprinter, atletizme devam etmesi için bir nedeni kalmadığını söyledi.

Kariyerini zirvede bırakmak istediğini vurgulayan rekortmen atlet, "Bu sporda, gerçekleştirmek istediğim her şeyi başardım. Emeklilik kararımdan pişman değilim. Eski ABD'li atlet Michael Johnson'a da zirvedeyken neden sporu bıraktığını sormuştum. Benim gibi, o da hedefi kalmadığı için atletizme devam etmek istemediğini söylemişti. Artık, onu anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde dördüncü kez yılın erkek sporcusu seçilen Bolt, Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 100, 200 ve 4x100 metre takım yarışında altın madalya kazanmıştı.

Kariyerinde 8 olimpiyat altın madalyası bulunan Jamaikalı sprinter, 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutmaya devam ediyor.