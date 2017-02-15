22 kişiye ömür boyu men cezası!
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22 KİŞİYE ÖMÜR BOYU MEN CEZASI!

22 kişiye ömür boyu men cezası!

Laos ve Kamboçya'da, şike gerekçesiyle aralarında oyuncu ve yöneticilerin yer aldığı 22 kişiye futboldan ömür boyu men cezası verildi.

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Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), şike gerekçesiyle aralarında oyuncu ve yöneticilerin yer aldığı Laos ve Kamboçyalı 22 kişiye futboldan ömür boyu men cezası verdi.

AFC'den yapılan açıklamada, devam eden şike soruşturması kapsamında Laos ve Kamboçya'da 22 kişiye futboldan ömür boyu men cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu cezaya çarptırılanlardan 15'inin, eski veya faal futbol hayatına devam eden oyuncular olduğu ifade edildi.

Laos Futbol Federasyonuna 2014 yılıyla ilgili açılan şike soruşturması kapsamında da bazı yöneticilerin men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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