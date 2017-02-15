AKÇAY: "OLYMPİAKOS'A ZORLUKLAR ÇIKARACAĞIZ"

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Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, rakiplerinin elde ettiği başarılı sonuçların işlerini zorlaştıracağını söyledi.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan Akçay, "Olympiakos kendi liginde ve Avrupa Ligi'ndeki başarılı sonuçlarıyla ve coşkulu seyircisiyle işimizi zorlaştıracak." dedi.

Önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çeken Akçay "Gerek ismimizi, gerekse ülkemizi temsilden dolayı baskı hissedeceğiz. Bunun üstesinden gelecek oyunculara sahibiz. 2017 yılı skor olarak bize şey vermese de de sahaya koyacağımız mücadele ile Olympiakos'a zorluklar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. İki ayaklı olan bir maçta kazanmayı düşünüyoruz ama kazanamıyorsak yenilmemeyi de düşünüyoruz. Hem baskı hissedeceğiz, hem de coşkumuz olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Oyun karakterimizi sahaya yansıtacağız"

Teknik direktör Akçay, tecrübesi yüksek oyuncularla stratejiler geliştirebileceklerini belirterek, "Oyun karakterimizi sahaya yansıtacacağız." diye konuştu.

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Rakibin oyun tarzının kendilerine benzediğini anlatan Akçay, şöyle devam etti:

"Onu da yarın sahada uygulayacağız. Savunmada aksayan yönleri var. Özellikle sağ kanattan atak geliştiriyorlar. Sıkıştırmayı ikinci bölgede yapıyorlar. Seyirci coşkusuyla birinci bölgede de baskı yapacaklar. İlk yarım saatte bizim kontra ataklarımız olacak."

"Ben yine ligi önemsiyorum"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, kendisi için önemli olanın Süper Lig olduğunu hatırlattı.

Yine bugün de aynı görüşte olduğunu anlatan Akçay, "Ben yine ligi önemsiyorum. Tercihim ligdeki performanstan yana. Günlük yaşayan bir ülkeyiz. Bunun değişmesi adına yarın başarılı olmak istiyoruz. Bir Türk ekolü yok. Bazı galibiyetleri şansa, yenilgileri de şanssızlıkları bağlıyoruz. Mutlu olalım istiyorum." diyerek görüşlerini açıkladı.

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Webo: "Büyük bir maç oynayacağız"

Basın toplantısına katılan Osmanlıspor'un tecrübeli golcüsü Pierre Webo yarın Yunan ekibiyle büyük bir maç oynayacaklarını ifade etti.

Osmanlıspor için önemi bir maça çıkacaklarına dikkati çeken Webo, "İlk kez böyle bir mücadelede bulunuyoruz. UEFA'nın başlangıcından bu yana bu ligi önem veriyoruz. İki ayaklı bir maç. Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Ankara'da ikinci maçı oynamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Karşılaşmanın başındaki baskıyı kırdıklarında avantajlı bir skor alacaklarını dile getiren Webo, şöyle konuştu:

"Kendi ligimizde bu tarz maçlar çıkardık. Bu tarz maçlarda bulundum. Takım deneyimine baktığımızda bu tarz maçları ligde oynadık. Önemli olan fırsat yaratmak. Ligdeki son maçımızda fırsat yakaladık ama atamadık. Takım olarak bu konuda fırsatı iyi değerlendirmek istiyoruz."