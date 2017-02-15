"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KADAR BEKLEYEMEYİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımıyla bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni gelecek sezon da Spor Toto Süper Lig'i kazanmak istediğini söyledi.

Advocaat, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya'nın Krasnodar takımıyla 16 Şubat Perşembe günü yapacakları ilk maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Krasnodar Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adam, bir gazetecinin "Bu sezon hedefiniz UEFA Avrupa Ligi'ni mi kazanmak yoksa ligde Beşiktaş'ı geçip mutlu sona mı ulaşmak?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Aslında 'İkisini de.' demek kolay cevap olurdu. Gazeteci arkadaşımız tek seçeneğimiz olduğunu vurguladı. Bazen hayatta tek seçenek vardır. Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni, gelecek sezon da ligi kazanmak isterim."

Krasnodar'ın iyi bir takım olduğunu aktaran Advocaat, "Bu turun ilk maçı, bizim için büyük önem teşkil ediyor. İyi bir skor almak için sahaya çıkacağız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar bekleyemeyiz." diye konuştu.

Sahaya galibiyet için çıkacaklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Bunu kontra atakla ya da başka bir şekilde alabilirsiniz. Kontra atak oynayabilirsiniz ya da dün Paris Saint Germain'in Barcelona yarı alanında yaptığı gibi oynayabilirsiniz. Biz ikisinin arasında bir oyun tarzını tercih edeceğiz. Rakibimiz kendi yarı sahasında oynayacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Advocaat, Krasnodar'ın 2 aydan fazla bir süredir resmi maç oynamamasının kendileri için bir avantaj olmadığını düşündüğünü aktardı.

İstanbul'da bıraktığı sarı-lacivertli golcü futbolcu Robin van Persie için Advocaat, "Şu anda bizimle olmamasının sebebi antrenman yapacak olmasıdır. Bu antrenmanlar sonunda daha hazır hale gelecek. Bu yüzden Türkiye'de." değerlendirmesinde bulundu.

Advocaat, Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike'yi Rusya'ya getirdiğini, Volkan Şen'in ise kadroda olmadığını kaydetti.

Hollandalı teknik adam, maçın oynanacağı Krasnodar Stadı'nı da överken, "Stadınız çok güzel ama bu kadar güzel stat yapabiliyorsanız daha iyi bir havalimanı da yapabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter ise zor bir rakiple karşılaşacaklarını ancak iyi sonuç almak için ne yapmaları gerektiğini bildiklerini ifade etti.

Hazırlıklar tamamlandı

Fenerbahçe, Krasnodar maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Krasnodar Stadı'nda teknik direktör Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana sarı-lacivertli futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.