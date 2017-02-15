Etiyopyalı atlet 6 ay sonra ailesine kavuştu
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ETİYOPYALI ATLET 6 AY SONRA AİLESİNE KAVUŞTU

Etiyopyalı atlet 6 ay sonra ailesine kavuştu

2016 Rio Olimpiyatları'nda yaptığı protesto sonrası ülkesine gidemeyen Etiyopyalı maratoncu Feyisa Lilesa, 6 aydır göremediği ailesiyle buluştu.

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Etiyopya'nın Oromia bölgesinde 2015’in kasım ayından beri süren hükümet karşıtı gösterilere, Rio 2016 erkekler maraton yarışında bitiş çizgisini 2. sırada geçerken yaptığı hareketle destek veren Lilesa, uzun süredir göremediği ailesine kavuştu.

Hayati tehlikesi bulunduğu endişesiyle ülkesine gitmeyen 27 yaşındaki sporcu; eşi, 6 yaşındaki kızı ve 3 yaşındaki oğlunu, ABD'deki Miami Havaalanı'nda karşıladı.

Oyunların sona erdiği 21 Ağustos'tan sonra özel bir vizeyle ABD'nin Arizona eyaletinin Flagstaff kentine yerleşen Lilesa'nın ailesi de artık sporcuyla beraber yaşayacak.

Lilesa, 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Tokyo Maratonu'nda altın, 2011 Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazanmıştı.

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