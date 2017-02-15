DIŞARDA -5, İÇERDE +10!

Fenerbahçe'nin rakibi Krasnodar'un stadı teknolojik özellikleri ile dikkat çekiyor. Rus kulübünün ikinci başkanlığı görevini de bir Türk yürütüyor. Bahattin Demirbilek, stadın yapım sürecini TRT Spor'a anlattı.
Fenerbahçe'nin rakibi Krasnodar'ın yeni açılan 33 bin kişilik stadı, teknolojik özellikleri ile ön planda.
Demirbilek, Fenerbahçe maçında hava sıcaklığı dışarda -5, içerde de +10 olarak ayarlanacak dedi.
Bahattin Demirbilek, stattaki özel ısıtma sistemleri ile hava sıcaklığının kontrol altına alınabildiğini söyledi.