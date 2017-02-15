1. grupta sonuçlar ve görünüm
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1. GRUPTA SONUÇLAR VE GÖRÜNÜM

1. grupta sonuçlar ve görünüm

Futbolda Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta maçları yapıldı.

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Grupta 9 maç oynanırken Sancaktepe Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

- Sonuçlar

Bayburt Grup Özel İdare-Kütahyaspor: 4-1

Beylerbeyi-Anagold 24 Erzincanspor: 3-3

Sancaktepe Belediyespor-Gölcükspor: 1-1

Kozan Belediyespor-Tekirdağspor: 2-0

Kızılcabölükspor-Ankara Demirspor: 0-1

Çorum Belediyespor-Cizrespor: 2-0

Altay-Erzin Belediyespor: 2-0

Kartalspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Kocaelispor-Manavgatspor: 1-0

- Puan durumu

 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 23 13 7 3 33 13 20 46
2. KOCAELİSPOR 24 11 9 4 42 24 18 42
3. ALTAY 24 11 9 4 39 22 17 42
4. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24 10 9 5 24 22 2 39
5. ÇORUM BELEDİYESPOR 24 10 8 6 34 21 13 38
6. GÖLCÜKSPOR 24 9 9 6 29 25 4 36
7. ANKARA DEMİRSPOR 24 8 11 5 32 27 5 35
8. BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 24 8 9 7 27 23 4 33
9. KIZILCABÖLÜKSPOR 24 8 9 7 24 23 1 33
10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 24 7 10 7 24 23 1 31
11. ERZİN BELEDİYESPOR 24 8 6 10 23 34 -11 30
12. TEKİRDAĞSPOR 24 7 8 9 22 30 -8 29
13. KARTALSPOR 24 8 4 12 23 29 -6 28
14. KARACABEY BİRLİKSPOR 23 7 5 11 41 38 3 26
15. KOZAN BELEDİYESPOR 23 6 7 10 24 29 -5 25
16. CİZRESPOR 24 5 9 10 18 33 -15 24
17. KÜTAHYASPOR 23 5 6 12 25 42 -17 21
18. BEYLERBEYİ 23 4 8 11 26 35 -9 20
19. MANAVGATSPOR 23 3 11 9 15 32 -17 20 
 
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