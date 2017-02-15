1. grupta sonuçlar ve görünüm

Grupta 9 maç oynanırken Sancaktepe Belediyespor liderliğini sürdürdü.
Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- Sonuçlar
Bayburt Grup Özel İdare-Kütahyaspor: 4-1
Beylerbeyi-Anagold 24 Erzincanspor: 3-3
Sancaktepe Belediyespor-Gölcükspor: 1-1
Kozan Belediyespor-Tekirdağspor: 2-0
Kızılcabölükspor-Ankara Demirspor: 0-1
Çorum Belediyespor-Cizrespor: 2-0
Altay-Erzin Belediyespor: 2-0
Kartalspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0
Kocaelispor-Manavgatspor: 1-0
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|23
|13
|7
|3
|33
|13
|20
|46
|2.
|KOCAELİSPOR
|24
|11
|9
|4
|42
|24
|18
|42
|3.
|ALTAY
|24
|11
|9
|4
|39
|22
|17
|42
|4.
|VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|10
|9
|5
|24
|22
|2
|39
|5.
|ÇORUM BELEDİYESPOR
|24
|10
|8
|6
|34
|21
|13
|38
|6.
|GÖLCÜKSPOR
|24
|9
|9
|6
|29
|25
|4
|36
|7.
|ANKARA DEMİRSPOR
|24
|8
|11
|5
|32
|27
|5
|35
|8.
|BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE
|24
|8
|9
|7
|27
|23
|4
|33
|9.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|24
|8
|9
|7
|24
|23
|1
|33
|10.
|ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|24
|7
|10
|7
|24
|23
|1
|31
|11.
|ERZİN BELEDİYESPOR
|24
|8
|6
|10
|23
|34
|-11
|30
|12.
|TEKİRDAĞSPOR
|24
|7
|8
|9
|22
|30
|-8
|29
|13.
|KARTALSPOR
|24
|8
|4
|12
|23
|29
|-6
|28
|14.
|KARACABEY BİRLİKSPOR
|23
|7
|5
|11
|41
|38
|3
|26
|15.
|KOZAN BELEDİYESPOR
|23
|6
|7
|10
|24
|29
|-5
|25
|16.
|CİZRESPOR
|24
|5
|9
|10
|18
|33
|-15
|24
|17.
|KÜTAHYASPOR
|23
|5
|6
|12
|25
|42
|-17
|21
|18.
|BEYLERBEYİ
|23
|4
|8
|11
|26
|35
|-9
|20
|19.
|MANAVGATSPOR
|23
|3
|11
|9
|15
|32
|-17
|20