Selçuk Şahin ve Rantie antrenmana katıldı
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SELÇUK ŞAHİN VE RANTİE ANTRENMANA KATILDI

Selçuk Şahin ve Rantie antrenmana katıldı

Atiker Konyaspor ile ligde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

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Atiker Konyaspor ile ligde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Yoğun kar yağışı altında doksan dakika süren antrenmana futbolcular koşu ve ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma oynayan futbolcular günü tam sahada yapılan taktik çalışma ile noktaladı.

Antrenmana tedavileri süren Nihat ve Kamal Issah katılmazken; Selçuk Şahin ve Tokelo Rantie bugün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Başkent ekibi maç hazırlıklarına yarın 13.00’te yapacağı tek antrenmanla devam edecek.
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