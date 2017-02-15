ANKARAGÜCÜ 3 GRUBA AYRILARAK ÇALIŞTI

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig yirmi üçüncü haftasında Tokatspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig yirmi üçüncü haftasında Tokatspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-Lacivertliler, daha sonra beşerli üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş oyunları üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda üç takım hâlinde çift kale turnuvası yapıldı. Yüksek tempoda yapılan çift kale maçın ardından antrenman tamamlandı.

Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ankaragücü, Tokatspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.