Ankaragücü 3 gruba ayrılarak çalıştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ 3 GRUBA AYRILARAK ÇALIŞTI

Ankaragücü 3 gruba ayrılarak çalıştı

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig yirmi üçüncü haftasında Tokatspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

281 Okunma

Ankaragücü, Spor Toto 2. Lig yirmi üçüncü haftasında Tokatspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-Lacivertliler, daha sonra beşerli üç gruba ayrılarak topa sahip olma ve savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçiş oyunları üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda üç takım hâlinde çift kale turnuvası yapıldı. Yüksek tempoda yapılan çift kale maçın ardından antrenman tamamlandı.

Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ankaragücü, Tokatspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
Tokatspor maçına özel: 5 TL
1
Gümüşhane'de gazeteciler, tribün terörünün hedefi oldu
1
MHP'den Ankaragücü'ne destek ziyareti
1
Ankaragücü, Gümüşhanespor maçının tekrarını istiyor
Ankaragücü Yönetimi ve Teknik Heyeti Basın Toplantısı (CANLI YAYIN)
Gümüşhane'deki can pazarına tepkiler çığ gibi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿