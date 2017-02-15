AZİZ YILIDIRIM'IN 19. YILI

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, 19 yılı geride bıraktı.

15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen seçimde Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez seçilen Yıldırım, 19 yıldır görevini aralıksız sürdürüyor.

Eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun rekorunu 2014 yılının eylül ayında kıran Aziz Yıldırım, Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev yapan mevkidaşlarını da geride bıraktı.

Aziz Yıldırım, 19 yıllık dönemde 12 kez girdiği seçimde koltuğunu korumayı başardı.

Tecrübeli yönetici, 8 olağan, 4 kez de olağanüstü olmak üzere, 12 kongrede başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkanı, 2000-2001 ve 2005-2006 sezonlarında iki kez görevi bıraktı ancak taraftarın yoğun baskısı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Sarı-lacivertliler, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kez ile en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saracoğlu olurken, Faruk Ilgaz 19, Ali Şen de 7 kupaya imza attı.

Ayrıca Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı.

2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak, kulüp tarihinde ilklere imza attı.

Fenerbahçe resmi sitesinden de Başkan Yıldırım'ın kulübün başındaki 19'uncu yılını doldurması anısına video paylaşıldı.Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, 19 yılı gerideAziz Yıldırım, Kulüp başkanlığındaki 19'uncu yılını doldurdu.Aziz Yıldırım, Kulüp başkanlığındaki 19'uncu yılını doldurdu.Aziz Yıldırım, Kulüp başkanlığındaki 19'uncu yılını doldurdu. bıraktı.

Aziz Yıldırım, Kulüp başkanlığındaki 19'uncu yılını doldurdu.

15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen seçimde Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez seçilen Yıldırım, 19 yıldır görevini aralıksız sürdürüyor.

Eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun rekorunu 2014 yılının eylül ayında kıran Aziz Yıldırım, Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev yapan mevkidaşlarını da geride bıraktı.

Aziz Yıldırım, 19 yıllık dönemde 12 kez girdiği seçimde koltuğunu korumayı başardı.

Tecrübeli yönetici, 8 olağan, 4 kez de olağanüstü olmak üzere, 12 kongrede başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkanı, 2000-2001 ve 2005-2006 sezonlarında iki kez görevi bıraktı ancak taraftarın yoğun baskısı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Sarı-lacivertliler, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kez ile en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saracoğlu olurken, Faruk Ilgaz 19, Ali Şen de 7 kupaya imza attı.

Ayrıca Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı.

2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak, kulüp tarihinde ilklere imza attı.

Fenerbahçe resmi sitesinden de Başkan Yıldırım'ın kulübün başındaki 19'uncu yılını doldurması anısına video paylaşıldı.Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, 19 yılı geride bıraktı.

15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen seçimde Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez seçilen Yıldırım, 19 yıldır görevini aralıksız sürdürüyor.

Eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun rekorunu 2014 yılının eylül ayında kıran Aziz Yıldırım, Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev yapan mevkidaşlarını da geride bıraktı.

Aziz Yıldırım, 19 yıllık dönemde 12 kez girdiği seçimde koltuğunu korumayı başardı.

Tecrübeli yönetici, 8 olağan, 4 kez de olağanüstü olmak üzere, 12 kongrede başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkanı, 2000-2001 ve 2005-2006 sezonlarında iki kez görevi bıraktı ancak taraftarın yoğun baskısı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Sarı-lacivertliler, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kez ile en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saracoğlu olurken, Faruk Ilgaz 19, Ali Şen de 7 kupaya imza attı.

Ayrıca Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı.

2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak, kulüp tarihinde ilklere imza attı.

Fenerbahçe resmi sitesinden de Başkan Yıldırım'ın kulübün başındaki 19'uncu yılını doldurması anısına video paylaşıldı.Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, 19 yılı geride bıraktı.

15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen seçimde Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez seçilen Yıldırım, 19 yıldır görevini aralıksız sürdürüyor.

Eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun rekorunu 2014 yılının eylül ayında kıran Aziz Yıldırım, Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev yapan mevkidaşlarını da geride bıraktı.

Aziz Yıldırım, 19 yıllık dönemde 12 kez girdiği seçimde koltuğunu korumayı başardı.

Tecrübeli yönetici, 8 olağan, 4 kez de olağanüstü olmak üzere, 12 kongrede başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkanı, 2000-2001 ve 2005-2006 sezonlarında iki kez görevi bıraktı ancak taraftarın yoğun baskısı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Sarı-lacivertliler, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kez ile en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saracoğlu olurken, Faruk Ilgaz 19, Ali Şen de 7 kupaya imza attı.

Ayrıca Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı.

2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak, kulüp tarihinde ilklere imza attı.

Fenerbahçe resmi sitesinden de Başkan Yıldırım'ın kulübün başındaki 19'uncu yılını doldurması anısına video paylaşıldı.Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, 19 yılı geride bıraktı.

15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen seçimde Vefa Küçük'ü sadece 1 oy farkla geçerek, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez seçilen Yıldırım, 19 yıldır görevini aralıksız sürdürüyor.

Eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun rekorunu 2014 yılının eylül ayında kıran Aziz Yıldırım, Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev yapan mevkidaşlarını da geride bıraktı.

Aziz Yıldırım, 19 yıllık dönemde 12 kez girdiği seçimde koltuğunu korumayı başardı.

Tecrübeli yönetici, 8 olağan, 4 kez de olağanüstü olmak üzere, 12 kongrede başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkanı, 2000-2001 ve 2005-2006 sezonlarında iki kez görevi bıraktı ancak taraftarın yoğun baskısı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Sarı-lacivertliler, Yıldırım döneminde 6 lig şampiyonluğu, üç Süper Kupa, iki Türkiye Kupası, birer Başbakanlık ve Atatürk Kupası'nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe tarihinde futbolda 21 kez ile en fazla kupa kazanan başkan Şükrü Saracoğlu olurken, Faruk Ilgaz 19, Ali Şen de 7 kupaya imza attı.

Ayrıca Yıldırım döneminde Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa kupalarındaki en başarılı dönemini yaşadı.

2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan sarı-lacivertli ekip, 2012-2013 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak, kulüp tarihinde ilklere imza attı.

Fenerbahçe resmi sitesinden de Başkan Yıldırım'ın kulübün başındaki 19'uncu yılını doldurması anısına video paylaşıldı.