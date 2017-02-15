Riekerink veda için Florya'da
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RİEKERİNK VEDA İÇİN FLORYA'DA

Riekerink veda için Florya'da

Jan Olde Riekerink, veda etmek için sarı-kırmızılı kulübün tesislerine geldi.

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Galatasaray'da görevine son verilen teknik direktör Jan Olde Riekerink, veda etmek için sarı-kırmızılı kulübün tesislerine geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giriş yapan Hollandalı teknik adamın, oyuncularla ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşacağı öğrenildi.

Tesis girişinde bekleyen bir taraftarın elindeki formayı imzalamak için duran Riekerink, basın mensuplarının o noktaya hareketlenmesi üzerine beklemeden içeri girdi.

Hollandalı çalıştırıcının giriş yaptığı esnada yerine göreve getirilen Igor Tudor'un da tesislerde bulunması dikkati çekti.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin antrenmanı öncesi kulüp başkanı Dursun Özbek'in de tesislere gelmesi bekleniyor.

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