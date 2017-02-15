Karar verildi, Podolski gidiyor!
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KARAR VERİLDİ, PODOLSKİ GİDİYOR!

Karar verildi, Podolski gidiyor!

Yönetimi ikna eden Alman yıldız, sezon sonunda Japon kulübü Vissel Kobe ile sözleşme imzalayacak.

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Galatasaray'ın Alman yıldızı Lucas Podolski, yönetimi ikna ederek, sezon sonunda gitmek üzere Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaştı.

Galatasaray, yeni teknik direktör konusuna yoğunlaşırken, başka bir gelişme ise Podolski cephesinde yaşandı.

Alman futbolcu, yönetimi ikna ederek, sezon sonunda gitmek üzere Japon kulübü Vissel Kobe ile anlaştı.

Yönetim, Japonya'nın ünlü kulübü Vissel Kobe'nin daha önce yaptığı teklifi geri çevirmiş ve Podolski'yi bırakmama kararı almıştı.

Ancak Japon kulübü yöneticileri, olumsuz yanıt almalarına rağmen, hem Podolski hem de Galatasaray ile bağlarını hiç koparmadı.

Podolski ile görüşmeyi sürdüren Japon yöneticiler, Alman futbolcuyla 3 yıl için 15 milyon avro karşılığında anlaşma sağladı. Lukas Podolski, bu gelişmeyi 2 hafta önce yönetime iletti. 

Alman futbolcunun sezon sonu ayrılma isteğine sarı-kırmızılı ekip olumlu cevap verdi.

Galatasaray sezon sonunda Japon kulübü Vissel Kobe'den 2 milyon 700 bin Avro bonservis ücreti alacak.

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