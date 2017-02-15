Sancaktepe Bel. 1 - Gölcükspor 1
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SANCAKTEPE BEL. 1 - GÖLCÜKSPOR 1

Sancaktepe Bel. 1 - Gölcükspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Sancaktepe Bel. ile Gölcükspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Sancaktepe Bel. 1 - Gölcükspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Sancaktepe Bel. ile Gölcükspor Sancaktepe Belediyesi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Sancaktepe Bel.: Mehmet Doğan, Gökhan Çetinus, Bahadır Erol, Samet Akaydın, Caner Solmaz, Umut Koçin, Süleyman Olgun, Ersin Aslantoğ (65' Selim Kayacı), İrfan Akgün, Anıl Gir (34' Alaattin Hamza Ok), İlker Avşar (79' Furkan Saki)

Teknik Direktör: Hikmet Sevim

Gölcükspor: İlyas Türengül, Fatih Yiğen, Aydın Taşkın, Fatih Sandallı, Mehmet Sayan, Cenk Cengiz (79' Adem Hakan Denizer), Cemal Doğu, Sedat Cengiz, Bilal Şeflek (46' Yunus Özdemir), Berke Bıyık, Sami İzcican (46' Ömer Çetinbaş)

Teknik Direktör: Ömer Kalebayır

Hakem: Gürel Uzuner, Özgür Fatih Kalaycı, Gökhan Coşar, Gürcan Hasova

Goller: DK 31: İlker Avşar (Sancaktepe Bel.), DK 62: Berke Bıyık (Gölcükspor)

Sarı Kartlar: DK 52: Sedat Cengiz (Gölcükspor), DK 75: Fatih Yiğen (Gölcükspor), DK 90: Ömer Çetinbaş (Gölcükspor)

Kırmızı Kartlar: DK 17: Samet Akaydın (Sancaktepe Bel.), DK 90: Ömer Çetinbaş (Gölcükspor)

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