Beylerbeyispor 3 - Anagold 24Erzincanspor 3
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BEYLERBEYİSPOR 3 - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 3

Beylerbeyispor 3 - Anagold 24Erzincanspor 3

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Beylerbeyispor ile Anagold 24Erzincanspor Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Beylerbeyispor 3 - Anagold 24Erzincanspor 3

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Beylerbeyispor ile Anagold 24Erzincanspor Tuzla Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Beylerbeyispor: Alptekin Teytey, Kaan Dorak, Erhan Göç, Onur Uğlu (25' Metehan Çakal), Emre Özer (57' Umut Yavaş), Osman Mertoğlu (76' Çağrı Yasan), Hıfsullah İsmail Erdoğan (90' Eren Ahmet Balkan), Çetin Turan, Gökhan Çıra, Fatih Sercan Ekinci, Talha Yazgan

Teknik Direktör: Kenan Gönen

Anagold 24Erzincanspor: Ahmet Burgaz, Emre Özkurt, Yavuz Özsevim, Ömer Serbest, Ahmet Kaan Ergün (74' Barış Şaffak), Erdi Kasapoğlu, Oğuz Küçük, Cebrail Serçek, Sefa Küpeli (46' Güney Atılgan), Atilla Aybars Garhan, Ali Han Tunçer

Teknik Direktör: Ayhan Alemdaroğlu

Hakem: Erdem Temel, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Murat Tuğberk Curbay, Melis Özçiğdem

Goller: DK 24: Talha Yazgan (Beylerbeyispor), DK 30: Talha Yazgan (Beylerbeyispor), DK 81: Cebrail Serçek (Anagold 24Erzincanspor), DK 88: Atilla Aybars Garhan (Anagold 24Erzincanspor), DK 90: Atilla Aybars Garhan (Anagold 24Erzincanspor), DK 90: Talha Yazgan (Beylerbeyispor)

Sarı Kartlar: DK 24: Onur Uğlu (Beylerbeyispor), DK 68: Osman Mertoğlu (Beylerbeyispor), DK 82: Gökhan Çıra (Beylerbeyispor), DK 90: Serhat Keskinsoy (Anagold 24Erzincanspor), DK 90: Kaan Dorak (Beylerbeyispor)

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