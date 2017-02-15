Kartalspor 1 - Van BŞB 0
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KARTALSPOR 1 - VAN BŞB 0

Kartalspor 1 - Van BŞB 0

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Kartalspor ile Van BŞB Kartal İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kartalspor 1-0 kazandı.

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Kartalspor 1 - Van BŞB 0

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Kartalspor ile Van BŞB Kartal İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kartalspor 1-0 kazandı.

Kartalspor: Osman Şimşek, Ozan Solak, Mehmet Sait Ulucan, Emrah Taysı, Recep Burak Yılmaz (88' Zafer Çuvalcı), Recep Yaşar, Dündar Denizhan, Tulga Balcı, Mustafa Şeker, Aytek Öktem, Muhammet Ocak (63' Yasin Şahan)

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Van BŞB: Okan Karabulut, İsmail Türkaslan, Gürol Karataş, Salih Tunar, Halil İbrahim Yazğılı (79' Burak Karaduman), Serkan Silan, Ali Kurt (76' Akın Açık), Nihat Yılmaz, Medeni Bingöl, Gökhan Öztürk (38' Berkay Yüksel), Emre Aktaş

Teknik Direktör: Namık Altunsoy

Hakem: Burak Olcar, Suat Güz, Harun Pekyürek, Mehmet Akıncık

Gol: DK 6: Dündar Denizhan (Kartalspor)

Sarı Kartlar: DK 52: Emre Aktaş (Van BŞB), DK 64: İsmail Türkaslan (Van BŞB), DK 72: Mustafa Şeker (Kartalspor), DK 81: Serkan Silan (Van BŞB)

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