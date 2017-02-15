KOCAELİSPOR 1 - MANAVGATSPOR 0

Kocaelispor 1 - Manavgatspor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Kocaelispor ile Manavgatspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaelispor 1-0 kazandı.
Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, Ali Keten, Kadir Gezer, Hamza Mutlu (90' Özgür Sürekçi), Sefa Narin, Burak Süleyman (79' Şenol Yıldırım), Burak Özbakır, Sinan Pektemek, Oğuzhan Türkmen (67' Mert Yavuz)
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
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Manavgatspor: İsmail Çetin, Hakkı Helvacı (88' Muhammet Hastürk), Fikret Sevilgen, Burak Özcan, Ahmet Sarı, Anıl Yıldırım, Emre Toptan, Kemal Bolat, Mücahit Tarhan, Öner Yaylacı (58' Halil Sağdaş), Enver Ekinci (68' Ferhat Gerger)
Teknik Direktör: Kamil Atalay
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Hakem: Eser Birinci, Hamdi Tontu, Anıl Usta, Onur Bingöl
Gol: DK 61: Oğuzhan Türkmen (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: DK 7: Kadir Öğe (Kocaelispor), DK 14: Hakkı Helvacı (Manavgatspor), DK 38: Mücahit Tarhan (Manavgatspor), DK 50: Burak Özbakır (Kocaelispor), DK 83: Sinan Pektemek (Kocaelispor)
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