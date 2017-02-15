KOZAN BEL.SK 2 - TEKİRDAĞSPOR 0

Kozan Bel.SK 2 - Tekirdağspor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Kozan Bel.SK ile Tekirdağspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kozan Bel.SK 2-0 kazandı.
Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Cevher Toktaş, Burçak Özkanca, Kadir Baylan, Rıdvan Türker, Tayfun Karadağ (54' Özcan Dağ), Altan Aksoy, Abdulsamet Can (71' Zeki Sinanoğlu), Yunus Emre Albayrak, Ercan Güneri (54' Özgür Akıncı), Yaşar Yılmaz
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Tekirdağspor: Erşen Çilingir, Mehmet Ali Kıran, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Kemal Özyurt, Hakan Sayar, Rıza Şen (90' Mehmet Enes Öztürk), Murat Çelik (67' ), Ceyhun Elmas, Serdar Gökkaya
Teknik Direktör: Erhan Arslan
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Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Adnan Akbulut, Yakup Keçeci, Kağan Yılmaz
Goller: DK 90: Yaşar Yılmaz (Kozan Bel.SK), DK 90: Zeki Sinanoğlu (Kozan Bel.SK)
Sarı Kartlar: DK 31: Mehmet Ali Kıran (Tekirdağspor), DK 39: Volkansel Yalçın (Tekirdağspor), DK 50: Burçak Özkanca (Kozan Bel.SK), DK 61: Kemal Özyurt (Tekirdağspor), DK 67: Özgür Akıncı (Kozan Bel.SK), DK 76: Serdar Gökkaya (Tekirdağspor), DK 79: Ceyhun Elmas (Tekirdağspor), DK 90: Emre Fırtına (Tekirdağspor), DK 90: Zekeriya Topayan (Kozan Bel.SK)
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