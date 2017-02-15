Kozan Bel.SK 2 - Tekirdağspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

KOZAN BEL.SK 2 - TEKİRDAĞSPOR 0

Kozan Bel.SK 2 - Tekirdağspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Kozan Bel.SK ile Tekirdağspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kozan Bel.SK 2-0 kazandı.

313 Okunma

Kozan Bel.SK 2 - Tekirdağspor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Kozan Bel.SK ile Tekirdağspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kozan Bel.SK 2-0 kazandı.

Kozan Bel.SK: Zekeriya Topayan, Cevher Toktaş, Burçak Özkanca, Kadir Baylan, Rıdvan Türker, Tayfun Karadağ (54' Özcan Dağ), Altan Aksoy, Abdulsamet Can (71' Zeki Sinanoğlu), Yunus Emre Albayrak, Ercan Güneri (54' Özgür Akıncı), Yaşar Yılmaz

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Tekirdağspor: Erşen Çilingir, Mehmet Ali Kıran, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Kemal Özyurt, Hakan Sayar, Rıza Şen (90' Mehmet Enes Öztürk), Murat Çelik (67' ), Ceyhun Elmas, Serdar Gökkaya

Teknik Direktör: Erhan Arslan

Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Adnan Akbulut, Yakup Keçeci, Kağan Yılmaz

Goller: DK 90: Yaşar Yılmaz (Kozan Bel.SK), DK 90: Zeki Sinanoğlu (Kozan Bel.SK)

Sarı Kartlar: DK 31: Mehmet Ali Kıran (Tekirdağspor), DK 39: Volkansel Yalçın (Tekirdağspor), DK 50: Burçak Özkanca (Kozan Bel.SK), DK 61: Kemal Özyurt (Tekirdağspor), DK 67: Özgür Akıncı (Kozan Bel.SK), DK 76: Serdar Gökkaya (Tekirdağspor), DK 79: Ceyhun Elmas (Tekirdağspor), DK 90: Emre Fırtına (Tekirdağspor), DK 90: Zekeriya Topayan (Kozan Bel.SK)

﻿

Kozan Bel.SK - Tekirdağspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1
Gümüşhane'de gazeteciler, tribün terörünün hedefi oldu
Spor Toto 3. Lig'de hafta içi mesaisi
Gölcükspor 1 - Kozan Bel.SK 0
Tekirdağspor 0 - Kızılcabölükspor 0
Gölcükspor - Kozan Bel.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿