ALTAY 2 - ERZİN BELEDİYESPOR 0

Altay 2 - Erzin Belediyespor 0
TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Altay ile Erzin Belediyespor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 2-0 kazandı.
Altay: Serkan Demirol, Murat Türkkan, Hayrullah Çelik, İhsan Furkan Deniz (61' İbrahim Akın), Kadir Yazıcı, Halil Karataş, Yolcu Mansız (65' Atakan Rıdvan Çankaya), Mustafa Murat Uslu, Muhammed Emel, Murat Uluç (77' Hasan Demir), Abdülkadir Akyıldız
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Erzin Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Şahin Tüter, Metin İlhan, Emre Keleşoğlu, Okan Saraçoğlu, Nureddin Ersoy, Tuncer Baysal, Samed Ali Kaya (75' Melih Şencan), Abdulhaluk Aba, Umut Çelik, Fatih Uyar
Teknik Direktör: Ali Toprak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Okur, Suha Adıyaman, Emrah Altınsoy, Emrah Selim Göl
Goller: DK 18: Murat Uluç (Altay), DK 65: İbrahim Akın (Altay)
Sarı Kartlar: DK 32: Emre Keleşoğlu (Erzin Belediyespor), DK 46: Kadir Yazıcı (Altay), DK 53: Halil Karataş (Altay)
Kırmızı Kart: DK 45: Emre Keleşoğlu (Erzin Belediyespor)
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