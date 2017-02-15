KIZILCABÖLÜKSPOR 0 - ANKARA DEMİRSPOR 1

Kızılcabölükspor 0 - Ankara Demirspor 1
TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Kızılcabölükspor ile Ankara Demirspor Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 1-0 kazandı.
Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Ramazan Erarslan, Kerim Bölük, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Semih Ceylan, Ali Helvacı (19' Fevzi Can Bozkuş), Hüseyin İriç (71' Serkan Özen), Mustafa Altun (34' Muhittin Tekin), Özer Ercili, Fatih Arat, Emir Can Sayar
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Celal Çırpanlı (90' Burak Öksüz), Efşan Geçgin, Burak Sürmeli (46' Güney Tutcuoğlu), Kerem Vapurluoğlu, Fatih Baydemir, Hasan Akdemir, İbrahim Bingöl, Furkan Işıkdemir, Emre Akdağ (46' Hasan Kaya), Muhammed Enes Yılmaz
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
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Hakem: Tolga Ahmet Kalaycı, Hasan Hüseyin Tetik, Erdinç Zengi, Süleyman Özdemir
Gol: DK 66: Muhammed Enes Yılmaz (Ankara Demirspor)
Sarı Kartlar: DK 54: Celal Çırpanlı (Ankara Demirspor), DK 65: Özer Ercili (Kızılcabölükspor), DK 90: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor)
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