Çorum Bel. 2 - Cizrespor 0
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ÇORUM BEL. 2 - CİZRESPOR 0

Çorum Bel. 2 - Cizrespor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Çorum Bel. ile Cizrespor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çorum Bel. 2-0 kazandı.

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Çorum Bel. 2 - Cizrespor 0

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Çorum Bel. ile Cizrespor Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çorum Bel. 2-0 kazandı.

Çorum Bel.: Sercan Çobanoğlu, Ufuk Arslan (73' Tahir Kurtuluş), Hüseyin Erol, Ahmet Şahbaz (54' Ahmet Köseoğlu), Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Aykut Emre Yakut (82' Ali Kemal Başaran), Salim Uzun, Yeldar Yamaç, Mertcan Aktaş, Yakup Alkan

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Cizrespor: Onur Nazmi Terzioğlu, Arda Demiral, Süleyman Altuntaş, Aykut Eren (82' Kadir Demir), Emrah Günaydın, İsmail Baydil (60' Umut Can Bahalı), Volkan Zemen, Doğukan Genç, Ali Karaağaç (46' Ömer Çoban), Onur Berber, Yusuf Duman

Teknik Direktör: Fethi Çokkeser

Hakem: Can Cengiz, Murat Erölmez, Efe Kurtuluş, Ertuğrul Kösterelioğlu

Goller: DK 5: Yeldar Yamaç (Çorum Bel.), DK 45: Hüseyin Erol (Çorum Bel.)

Kırmızı Kart: DK 37: Yusuf Duman (Cizrespor)

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