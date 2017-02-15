Bayburtspor 4 - Kütahyaspor 1
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BAYBURTSPOR 4 - KÜTAHYASPOR 1

Bayburtspor 4 - Kütahyaspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Bayburtspor ile Kütahyaspor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bayburtspor 4-1 kazandı.

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Bayburtspor 4 - Kütahyaspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Bayburtspor ile Kütahyaspor Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayburtspor 4-1 kazandı.

Bayburtspor: Ramazan Aydın, Yener Demirci, Gökhan Köseoğlu, Erçin Ilgaz, Aykut Sarıdoğan, Onur Karakabak, Baran Yardımcı (80' Yücel Yıldırım), Sergen Yılmaz, Hasan Üstübücü (85' Eren Görür), Hasan Gündoğdu (82' Sinan Ayar), Batuhan Er

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Kütahyaspor: Süleyman Kasap, Furkan Özyurt (75' Ömer Faruk Boz), Muammer Erdoğdu, Osman Bozdağ, Oğuzhan Demirer, Serkan Esen, Ahmet Üner (46' Okan Salmaz), Derviş Hüseyin Güner, Gökhan Kaya, Abdülkerim Kılıç, Çağlar Yıldızer (65' Aykut Çakay)

Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü

Hakem: Emre Abar, Gökhan Esen, Oğuz Akyüz, Rahmi Fatih Ant

Goller: DK 26: Erçin Ilgaz (Kütahyaspor), DK 29: Hasan Üstübücü (Bayburtspor), DK 41: Batuhan Er (Bayburtspor), DK 71: Hasan Üstübücü (Bayburtspor), DK 78: Batuhan Er (Bayburtspor)

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