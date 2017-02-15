BALIKESİR DERBİSİ ÖNCESİ DOSTLUK ÇAĞRISI

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un başkanı Erhan Elmastaş, pazar günü deplasmanda oynayacakları Balıkesirspor maçıyla ilgili, "İnşallah kimsenin burnu kanamadan centilmence zevkli bir maç izleri

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un başkanı Erhan Elmastaş, pazar günü deplasmanda oynayacakları Balıkesirspor maçıyla ilgili, "İnşallah kimsenin burnu kanamadan centilmence zevkli bir maç izleriz." dedi.

Bandırma Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elmastaş, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Feyyaz Çiftçi ile görüştüklerini ve karşılaşmanın dostluk içinde geçmesi için fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Balıkesir derbisini kazanmak istediklerini belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Spor adına centilmence bir karşılaşma olsun istiyoruz. Bandırmaspor ile Balıkesirspor taraftarlarının saygı ve sevgiyle takımlarını destekleyeceğine inanıyorum. Taraftarları sağduyuya davet ediyoruz. İnşallah kimsenin burnu kanamadan centilmence zevkli bir maç izleriz. Balıkesir'den mutlu olarak ayrılmak istiyoruz. Burada ilk yarıda elimizden kaçırdık, inşallah güzel bir galibiyetle lige devam etmek istiyoruz."