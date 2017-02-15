KARAMAN'DAN TUDOR DEĞERLENDİRMESİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'dan ayrıldıktan sonra sarı-kırmızılı ekibin başına geçmesi beklenen Igor Tudor ile ilgili de değerlendirmede bulundu.

Tudor'un Galatasaray'a uygun bir futbol anlayışı benimseyeceğini aktaran Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Tudor'un Karabükspor'daki futbolu oynatma şansı sıfır. Karabük'teki oyun başka, Galatasaray'daki oyun başka, futbolcu grubu başka. Hangi antrenör olursa olsun kendi takımında yaptığını Galatasaray'da yapma şansı çok zayıf. Galatasaray'a uygun bir futbol oynatacaktır. Maç içerisindeki hamleleri başka olabilir. Mutlaka Galatasaray'da birtakım şeyleri değiştirecektir."

Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

"Tudor'un çalıştırdığı Kardemir Karabükspor'a karşı burada oynadık. O maçtaki mücadelenin üstüne çıkmak zorundayız ve bunu istiyoruz. Galatasaray'ın iyi ve deneyimli oyunculardan kurulu olduğunu biliyoruz ama biz puansal açıdan aç bir takımız. Çok zor ve mücadele gücü yüksek bir maç bizi bekliyor."

"Lehimize de aleyhimize de hata oluyor"

Deneyimli teknik direktör, ligde son hafta Akhisar Belediyespor deplasmanında maçın 6. dakikasında gol yedikten sonra skoru çevirmeleri gerektiğini, bu konuda kendisi hakkında oluşabilecek her türlü eleştiriyi haklı bulduğunu söyledi.

Hakemlere karşı eleştirilerde yapıcı olma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Karaman, Akhisar Belediyespor maçını yöneten Bülent Yıldırım'ın Marvane Saadane'ye yapılan müdahaleye penaltı kararı vermemesinin çok tartışılması gerektiğini savundu. Bülent Yıldırım'ın bir yıl önce Galatasaray maçında penaltıyı, Antalyaspor maçında ise kırmızı kartı vermediğini iddia eden Karaman, şunları kaydetti:

"Biz bunu tamamıyla hakeme bağlamıyoruz ama Akhisar Belediyespor maçında oyuncular yerden kalkmadı ve 5 dakika uzatma verdi. Cüneyt Çakır da Gaziantepspor-Adanaspor maçında 5 dakika uzatma verdi. Bizim maçta en az 10 dakika uzatma olmalıydı. Kweuke'ye gösterdiği kart nedeniyle oyuncumuz bu hafta cezalı. 'Dirsek attı.' deniliyor. Top ayağında olup koşan bir adam dirsek atar mı? Hani deniyordu ya 'en çok korunan takım.' Öyle bir şey yok. Lehimize de aleyhimize de hata oluyor."

"Bu emaneti sezon sonu aldığımız gibi teslim edeceğiz"

Önlerinde çok zor bir Galatasaray maçı olduğuna değinen Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

"Çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bu bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren Rize şehrine karşı olan sorumluluğumuz. Bizi eleştirmelerine hak veriyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum; biz bu emaneti sezon sonu aldığımız gibi teslim edeceğiz. Allah'ın izni ile sıhhatli bir şekilde bu ligi bitireceğiz. Ardından genel kritiği yapıp adımların atılması gerekiyor."

"Mutlaka bir seri yakalamamız lazım"

Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor'da görevinin üçüncü senesinde olduğuna değinerek, şunları aktardı:

"İlk sezon takımı ligde tutmayı başardık. İkinci sezonumuzda ilk yarı başarılı, ikinci yarı başarısız ama kupada yarı final oynayan bir takım görüntüsü ile ligi bitirdik. Bu sezon ilk devreyi maalesef puansal açıdan iyi bitiremedik. Yapmamız gereken hamlelerde eksik kaldık ama nihayetinde bir kadro var. Elimdeki bu kadrodan memnunum. İki yeni oyuncu katıldı ve 10 gün içerisinde çok daha takıma verimli hale geleceğine hiç şüphem yok. Mutlaka bir seri yakalamamız lazım. İki üç maçlık bir seri bizi alt sıralardan uzaklaştıracaktır."

"Neden kendi evimizde yenmeyelim?"

Sahip çıkılması gerekenlerin camialar olduğunu vurgulayan Karaman, camiaların kalıcı, kendilerinin ise gelip geçici olduğunu ifade etti.

"İnsanları sevmeyebilirsiniz ama takımınızı seveceksiniz." diyen Karaman, "Takımınızın hocasını, yönetimini, başkanını sevmeyebilirsiniz ama şu anda sonsuz bir desteğe ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, ligin üstü ile altı arasında müthiş bir mücadele olduğunu, bunun için Galatasaray maçını kazanmak istediklerini kaydetti.

Kazanamasalar da kaybedilmemesi gereken bir maça çıkacaklarını belirten Karaman, "Şampiyonluğa oynayan bir takım ama Kayserispor'a kendi evinde yeniliyor. Biz neden kendi evimizde yenmeyelim. Bütün bunlar için birlik ve beraberlik, oyuncularımızın motivasyonunu yüksek tutmak önemli." şeklinde konuştu.