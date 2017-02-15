Galatasaray'ın 59. teknik direktörü Tudor oldu!
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GALATASARAY'IN 59. TEKNİK DİREKTÖRÜ TUDOR OLDU!

Galatasaray'ın 59. teknik direktörü Tudor oldu!

Jan Olde Riekerink'le yolların ayrılmasının ardından futbol takımının başına getirilen Igor Tudor, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 59. teknik direktör oldu.

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Jan Olde Riekerink'le yolların ayrılmasının ardından futbol takımının başına getirilen Igor Tudor, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 59. teknik direktör oldu.

Futbolculuğu döneminde Hajduk Split, HNK Trogir ve Juventus formaları giyen, İtalyan ekibinde 8 sezon oynayarak önemli başarılar kazanan Igor Tudor, genç bir teknik adam olarak dikkati çekiyor.

Aktif futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra Hajduk Split'te yardımcı antrenörlük görevine başlayıp, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında teknik direktör olarak görev yapan Hırvat teknik adam, geride kalan sezon Yunanistan'ın PAOK takımını çalıştırdıktan sonra, bu sezon başında Kardemir Karabükspor'un başına geçmişti.

Galatasaray'da ikinci Hırvat teknik adam

Galatasaray'da görev yapacak 59. teknik direktör olan Igor Tudor, kulüp tarihindeki ikinci Hırvat çalıştırıcı olarak dikkati çekiyor.

Kulüpte futbol takımı ilk olarak Yugoslavya döneminde, Hırvat kökenli teknik direktör Tomislav Ivic'e emanet edilirken, 1983-84 sezonunda bu görevi üstlenen Ivic'den 33 yıl sonra yeniden bir Hırvat teknik adam sarı-kırmızılı ekipte görev aldı.

Futbol takımının 39. yabancı teknik direktörü

Igor Tudor, Galatasaray Futbol Takımı'nın başına geçen 39. yabancı teknik direktör oldu. 

Hırvat teknik adam öncesi Galatasaray'da 12 farklı ülkeden 38 yabancı çalıştırıcı görev aldı.

Sarı-kırmızılı ekibe 12 teknik direktör veren İngiltere, açık ara önde bulunuyor. Teknik direktör sayısında İngiltere'yi, 6 çalıştırıcıyla Almanya ve 4 çalıştırıcıyla da Macaristan takip ediyor.

Ayrıca, Galatasaray takımında bugüne kadar İtalya'dan 3, İskoçya, Avusturya, Yugoslavya, Romanya ve Hollanda'dan ikişer, Bulgaristan, Polonya ve Belçika'dan ise birer çalıştırıcı görev almıştı.

Galatasaray'ın teknik direktörleri

Galatasaray Futbol Takımı'nın başına getirilen teknik direktörlerin yıllara göre sıralaması ise şöyle:

 

Dönem                    Teknik Adam 

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1905 - 1906   Boris Nikolof (Bulgaristan-Futbolcu Antrenör)

1907              Emin Bülend

1908 - 1911   Horace Armintage (İngiltere-Futbolcu Antrenör)

1911 - 1914   Emin Bülend (Futbolcu Antrenör)

1915              Sadi Bey

1916 - 1917   Ali Sami Yen

1919 - 1921   Necip Şahin (Futbolcu Antrenör)

1922 - 1923   Adil Giray (Futbolcu Antrenör)

1924 - 1928   Billy Hunter (İskoçya)

1929              Nihat Bekdik (Futbolcu Antrenör)

1930 - 1931   Lamberg (Macaristan)

1931 - 1932   Fred Pegnam (İngiltere)

1933 - 1936   S. Pedeafoot (İngiltere)

1937              Hans Baar (Avusturya)

1938              Peter Szabo (Macaristan)

1938 - 1939   Peter Tandler (Avusturya)

1939               Hayman (İngiltere)

1939 - 1940   Ceslav Zaharczuk (Polonya)

1941 - 1945   John Begget (İngiltere)

1945 - 1946   Miço Dimitriyadis

1947              J. Szweng (Macaristan)

1947 - 1949   Pat Molloy (İngiltere)

1950 - 1952   Donald Lockhead (İngiltere)

1952 - 1953   Gündüz Kılıç

1953 - 1954   Lazlo Szekelly (Macaristan)

1954 - 1957   Gündüz Kılıç

1957 - 1958   George Dick (İngiltere)

1959 - 1961   Leandro Remondini (İtalya)

1961 - 1963   Gündüz Kılıç

                      Coşkun Özarı

1964 - 1967   Gündüz Kılıç

1967 - 1968   Eşfak Aykaç

                      Bülent Eken

1968 - 1970   Toma Kaleperovic (Yugoslavya)

1970 - 1971   Coşkun Özarı

1971 - 1974   Brian Birch (İngiltere)

1974 - 1975   Don Howe (İngiltere)

1975 - 1976   Jack Mansell (İngiltere)

1976 - 1977   Malcolm Allison (İngiltere)

1977 - 1978   Fethi Demircan

1978 - 1979   Coşkun Özarı

1979 - 1980   Turgay Şeren

1980 - 1982   Brian Birch (İngiltere)

1982 - 1983   Özkan Sümer

1983 - 1984   Tomislav Ivic (Yugoslavya)

1984 - 1987   Jupp Derwall (Almanya)

1987 - 1989   Mustafa Denizli

1989 - 1990   Sigfried Held (Almanya)

1990 - 1992   Mustafa Denizli

1992 - 1993   Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)

1993 - 1994   Rainer Hollmann (Almanya)

1994 - 1995   Reinhard Saftig (Almanya)

1995 - 1996   Graeme Souness (İskoçya)

1996 - 2000   Fatih Terim

2000 - 2002   Mircea Lucescu (Romanya)

2002 - 2004   Fatih Terim

2004 - 2005   Gheorghe Hagi (Romanya)

2005 - 2007   Erik Gerets (Belçika)

2007 - 2008   Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)

2008              Cevat Güler

2008 - 2009   Michael Skibbe (Almanya)

2009              Bülent Korkmaz

2009 - 2010   Frank Rijkaard (Hollanda)

2010 - 2011   Gheorghe Hagi (Romanya)

2011              Bülent Ünder

2011 - 2013   Fatih Terim  

2013 - 2014   Roberto Mancini (İtalya) 

2014              Cesare Prandelli (İtalya)

2014 - 2015   Hamza Hamzaoğlu

2015 - 2016   Mustafa Denizli

2016 - 2017   Jan Olde Riekerink (Hollanda)

2017 -            Igor Tudor (Hırvatistan)

 
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