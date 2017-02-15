TÜRKİYE'NİN ADAYLIK SERÜVENİ

Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenlemek için 4. kez aday olan Türkiye, daha önceki 3 adaylığında başarılı olamadı.

Türkiye 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için de aday olmuş, sonra adaylıktan çekilmişti.

EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012 ve EURO 2016'ya tek başına adaylık başvurusu yaptı.

EURO 2008'de final oylamasında kaybetti

Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) ev sahipliği için Yunanistan ile ortak başvuruda bulundu.

Türkiye-Yunanistan adaylığının yanı sıra Avusturya-İsviçre, Bosna Hersek-Hırvatistan, Danimarka-Finlandiya-Norveç-İsveç ve İskoçya-İrlanda ortak başvuru yaparken, Macaristan ve Rusya ise tek başlarına aday oldu.

Yedi adayın yaptığı tanıtımlardan sonra Rusya, Macaristan ve Bosna Hersek-Hırvatistan ortaklığı ön elemeyi geçemedi ve ilk tur oylamaya dahil edilmedi. İlk tur oylama sonunda Kuzey ülkeleri ittifakı (Danimarka-Finlandiya- İsveç-Norveç) ile İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı elendi ve Türkiye-Yunanistan ortaklığı ile Avusturya-İsviçre ortaklığı finale kaldı.

Finalde EURO 2008 organizasyonu Avusturya-İsviçre ortaklığına verildi.

EURO 2012'ye ilk kez tek başına aday oldu

Türkiye, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2012) ev sahipliği yapmak için tek başına aday oldu.

EURO 2012'ye Yunanistan, İtalya, Polonya-Ukrayna ve Macaristan-Hırvatistan ortaklıkları da adaylık başvurusu yaptı.

Ön eleme oylamasında Türkiye ve Yunanistan elenirken, final oylamasında Polonya-Ukrayna ortaklığı EURO 2012 organizasyonunu kazandı.

EURO 2016'da 2 rakiple yarıştı

Türkiye, UEFA 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) ev sahipliği adaylığını finalde Fransa'ya karşı kıl payı kaybetti.

24 takımın yer alacağı ilk Avrupa Şampiyonası olan EURO 2016'ya ev sahipliği yapmak üzere beş ülkeyi temsil eden dört başvuru yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Şubat 2009'da resmi başvuruda bulunduğu turnuvayı düzenlemek için Türkiye, İtalya ve Fransa tek başına aday olurken Norveç ile İsveç ortak adaylık başvurusunda bulundu.

İsveç ve Norveç hükümetlerinin organizasyona finansal destek sağlamayacaklarını ülke futbol federasyonlarına bildirmesinin ardından İsveç-Norveç ortaklığı adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Cenevre'de yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında ilk tur oylamada İtalya elenirken, Türkiye ve Fransa finalde yarıştı. Finalde 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 7'si Fransa'yı, 6'sı Türkiye'yi seçince tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye kıl payı elenmiş oldu.

EURO 2020'ye aday oldu, sonra vazgeçti

Türkiye, UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) da aday oldu.

TFF, daha sonra değiştirilen formatla Avrupa'nın 13 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak EURO 2020 için aday olmama kararı alındığı, EURO 2024 için adaylık çalışması başlatıldığını açıklanmıştı.