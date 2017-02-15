GENÇLERBİRLİĞİ'NİN U17'Sİ ZİRVEDE

TFF Gelişim Ligleri 3. Bölge A grubunda 22’inci haftayı namağlup lider geçen Gençlerbirliği U 17 takım ayrıca 14 haftadır kalesini rakip takımlara kapamış durumda.

TFF Gelişim Ligleri 3. Bölge A grubunda 22’inci haftayı namağlup lider geçen Gençlerbirliği U 17 takım ayrıca 14 haftadır kalesini rakip takımlara kapamış durumda.

Gelişim Ligleri 3. Bölge A grubu ekiplerinden Gençlerbirliği U 17 takımı başarısıyla göz dolduruyoru. Üç devreli lig maçlarında 22’inci haftayı 54 puanla namağlup lider tamamlayan Kırmızı Kara’nın gençleri ayrıca 14 haftadır da rakip golcülere kalesini kapamış durumda.

Takımda kaydedilen 43 golün on yedisine imza atan Burak Temur en skorer oyuncu olurken, asistlerde Ayberk Kıraç ve Kadir Karakaş’ın isimleri ön plana çıkmış durumda. U 17 Milli takımına Ercan Şirin ve İbrahim Karadavut’u kazandıran ekibin Teknik Sorumlusu Aykın Demir, “Başkanımız İlhan Cavcav’ın vefatıyla gerek biz antrenörlerin gerekse tüm oyuncularımızın omuzlarındaki yük daha da arttı. O’nun aziz hatırası bizlere motivasyon kaynağı oldu. Oyuncu grubum bunun bilinci ve sorumluluğunda üzerlerine düşen vazifeyi başarıyla yerine getirip, hak ettiği zirveye ulaştı. Bizler, öncelikli olarak Gençlerbirliği’nin A takımı ve Hacettepespor’un bünyesine yeni isimler kazandırma misyonumuzu yerine getirmek istiyoruz. Grubumuzda sezonu lider tamamlayıp Türkiye Şampiyonası’nda yer alacak sekiz ekibin içinde finalde derece yapmak istiyoruz” diye konuştu.