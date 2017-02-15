İşte Altay - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTAY - ERZİN BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altay - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Altay ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altay - Erzin Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Altay - Erzin Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 25. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Okur yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İzmir Atatürk

Altay: Hayrullah Çelik, Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız, Yolcu Mansız, Murat Türkkan, Serkan Demirol, Kadir Yazıcı, İhsan Furkan Deniz, Muhammed Emel, Halil Karataş, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Erzin Belediyespor: Şahin Tüter, Metin İlhan, Nureddin Ersoy, Samed Ali Kaya, Emre Keleşoğlu, Tuncer Baysal, Okan Saraçoğlu, Fatih Uyar, Abdulhaluk Aba, Umut Çelik, Ömer Kavurkacı

Teknik Direktör: Ali Toprak

Hakem: Volkan Okur, Suha Adıyaman, Emrah Altınsoy, Emrah Selim Göl

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