İşte Çorum Bel. - Cizrespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇORUM BEL. - CİZRESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çorum Bel. - Cizrespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Çorum Bel. ile Cizrespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çorum Bel. - Cizrespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Çorum Bel. - Cizrespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 25. Haftasında Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Can Cengiz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.turhan Kılıççıoğlu

Çorum Bel.: Yakup Alkan, Yeldar Yamaç, Mertcan Aktaş, Hüseyin Erol, Aykut Emre Yakut, Ufuk Arslan, Sercan Çobanoğlu, Ahmet Şahbaz, Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Salim Uzun

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Cizrespor: Emrah Günaydın, Aykut Eren, Volkan Zemen, Doğukan Genç, Onur Berber, Ali Karaağaç, Süleyman Altuntaş, Arda Demiral, Yusuf Duman, Onur Nazmi Terzioğlu, İsmail Baydil

Teknik Direktör: Fethi Çokkeser

Hakem: Can Cengiz, Murat Erölmez, Efe Kurtuluş, Ertuğrul Kösterelioğlu

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