İŞTE ÇORUM BEL. - CİZRESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çorum Bel. - Cizrespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Çorum Bel. - Cizrespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 25. Haftasında Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Can Cengiz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.turhan Kılıççıoğlu
Çorum Bel.: Yakup Alkan, Yeldar Yamaç, Mertcan Aktaş, Hüseyin Erol, Aykut Emre Yakut, Ufuk Arslan, Sercan Çobanoğlu, Ahmet Şahbaz, Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Salim Uzun
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
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Cizrespor: Emrah Günaydın, Aykut Eren, Volkan Zemen, Doğukan Genç, Onur Berber, Ali Karaağaç, Süleyman Altuntaş, Arda Demiral, Yusuf Duman, Onur Nazmi Terzioğlu, İsmail Baydil
Teknik Direktör: Fethi Çokkeser
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Can Cengiz, Murat Erölmez, Efe Kurtuluş, Ertuğrul Kösterelioğlu
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