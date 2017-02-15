İŞTE KIZILCABÖLÜKSPOR - ANKARA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kızılcabölükspor - Ankara Demirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Kızılcabölükspor - Ankara Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 25. Haftasında Doğan Seyfi Atlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tolga Ahmet Kalaycı yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Doğan Seyfi Atlı
Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya, Semih Ceylan, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Hüseyin İriç, Ali Helvacı, Özer Ercili, Mustafa Altun, Emir Can Sayar, Kerim Bölük, Ramazan Erarslan, Fatih Arat
Teknik Direktör: Hasan Şermet
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Ankara Demirspor: Burak Sürmeli, Furkan Işıkdemir, Emre Akdağ, Muhammed Enes Yılmaz, Fatih Mustafa Baydemir, Celal Çırpanlı, Efşan Geçgin, Hasan Akdemir, İbrahim Bingöl, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Bahadır Han Güngördü
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Ahmet Kalaycı, Hasan Hüseyin Tetik, Erdinç Zengi, Süleyman Özdemir
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