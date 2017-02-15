Kozan Bel.SK - Tekirdağspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KOZAN BEL.SK - TEKİRDAĞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kozan Bel.SK - Tekirdağspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında Kozan Bel.SK ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kozan Bel.SK - Tekirdağspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Kozan Bel.SK - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 25. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ahmet Turan Timuroğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kozan Bel.SK: Cevher Toktaş, Yaşar Yılmaz, Yunus Emre Albayrak, Altan Aksoy, Kadir Baylan, Tayfun Karadağ, Rıdvan Türker, Burçak Özkanca, Abdulsamet Can, Ercan Güneri, Zekeriya Topayan

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Tekirdağspor: Volkansel Yalçın, Hakan Sayar, Kemal Özyurt, Ceyhun Elmas, Rıza Şen, Mehmet Ali Kıran, Alpay Koldaş, Göksel Ergün, Serdar Gökkaya, Murat Çelik, Erşen Çilingir

Teknik Direktör: Erhan Arslan

Hakem: Ahmet Turan Timuroğlu, Adnan Akbulut, Yakup Keçeci, Kağan Yılmaz

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