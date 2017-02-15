SANCAKTEPE BEL. - GÖLCÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sancaktepe Bel. - Gölcükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Sancaktepe Bel. - Gölcükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 25. Haftasında Sancaktepe Belediyesi Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gürel Uzuner yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Sancaktepe Belediyesi
Sancaktepe Bel.: Süleyman Olgun, İlker Avşar, Gökhan Çetinus, Umut Koçin, Ersin Aslantoğ, İrfan Akgün, Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Anıl Gir, Bahadır Erol, Samet Akaydin
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
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Gölcükspor: Fatih Sandallı, Cemal Doğu, Sedat Cengiz, Sami İzcican, Mehmet Sayan, Berke Bıyık, Cenk Cengiz, Bilal Şeflek, İlyas Türengül, Fatih Yiğen, Aydın Taşkın
Teknik Direktör: Ömer Kalebayır
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gürel Uzuner, Özgür Fatih Kalaycı, Gökhan Coşar, Gürcan Hasova
Maç Detayları - Canlı Anlatım